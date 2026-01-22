Villa Ocampo: Se modificó la fecha del Torneo de Pádel Familiar

Se informa a la comunidad que el Torneo de Pádel Familiar, organizado por el Complejo Deportivo La Academia y acompañado por la Municipalidad de Villa Ocampo, modificó su fecha de realización.

La actividad, que estaba prevista originalmente para otra fecha, se desarrollará finalmente los días viernes 30 y sábado 31 de enero, en las instalaciones del Complejo Deportivo La Academia.

El torneo está destinado a categorías infantil intermedia e infantil avanzada, y propone una modalidad familiar, invitando a niñas y niños a competir formando dupla con un familiar o amigo, promoviendo el deporte, la recreación y el disfrute en un entorno de compañerismo.



Las inscripciones continúan abiertas y se realizan al 3482 629744.

Se invita a las familias a sumarse y acompañar esta propuesta deportiva pensada para compartir y disfrutar.