Villa Ocampo: Se desarrolló la segunda y última fecha del Encuentro Infantil de Vóley

Durante la jornada del miércoles 21 de enero, se llevó a cabo la segunda y última fecha del Encuentro Infantil de Vóley, una propuesta deportiva y recreativa destinada a niñas y niños de la categoría Sub 13, que tuvo lugar en el Club ARNO.

En este encuentro participaron más de 50 niños y niñas, quienes compartieron una experiencia enriquecedora de juego, aprendizaje y compañerismo. Los equipos se conformaron con nombres identificados por colores y estuvieron integrados por jugadores y jugadoras de clubes locales, sumándose además la participación de dos niñas del Club Adelante de Reconquista, fortaleciendo el intercambio regional.

En la rama masculina, los equipos participantes fueron:

Tritonadores

Karasunu

Gris

Verde

Negro

En la rama femenina, participaron los equipos:

Naranja

Rosa

Blanco

Gris



El encuentro se desarrolló en un clima de respeto, entusiasmo y disfrute, destacándose el valor del deporte como herramienta de integración, formación y desarrollo de hábitos saludables desde la infancia.

Desde la organización municipal se resaltó la gran convocatoria y el compromiso de las familias, entrenadores y clubes, reafirmando la importancia de seguir promoviendo este tipo de espacios deportivos para las infancias.