Villa Ocampo: Se realizará una bicicleteada nocturna

En el marco de las actividades deportivas y recreativas y de la 13º Fiesta Nacional de Humedales – Jaaukanigás que se impulsan en la ciudad, el miércoles 28 de enero se llevará a cabo una Bicicleteada Nocturna en Villa Ocampo, una propuesta pensada para disfrutar del deporte y la ciudad desde otra perspectiva.

La actividad tendrá como punto de partida el Complejo ARNO, con horario de salida previsto para las 20:30 horas. El recorrido incluirá calles internas y caminos rurales con destino hacia la zona del río, con una distancia aproximada de 25 kilómetros.

Al llegar al camping, los participantes podrán cenar en el lugar o llevar su propia vianda, fomentando un espacio de encuentro y disfrute al aire libre.

Desde la organización se recuerda la importancia de acondicionar las bicicletas con luces delanteras y traseras, y llevar hidratación, para garantizar una experiencia segura para todos los participantes.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a sumarse y vivir una noche diferente, combinando actividad física, naturaleza y comunidad.