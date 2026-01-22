Las Toscas: Visita oficial del ex Gobernador Antonio Bonfatti y el diputado Rubén Galassi

El miércoles 21 de enero, el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, recibió la visita del Diputado Provincial y ex Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, junto al Diputado Provincial Rubén Galassi, acompañados por integrantes del gabinete municipal.

Fue la primera visita oficial de estas autoridades desde el inicio de la gestión, en el marco de una agenda de trabajo compartida, el compromiso con la gestión pública y la articulación entre el municipio y el gobierno provincial.



Durante la reunión se intercambiaron miradas sobre el inicio de la gestión municipal, los desafíos actuales y los proyectos en marcha, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto con la Cámara de Diputados y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.