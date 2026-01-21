Asistencia Perfecta: Cobran casi 68 mil trabajadores educativos con actualización

Son casi 68.000 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cobrarán la asistencia perfecta del mes de diciembre, y más de 49.000 los que sumarán el reconocimiento trimestral.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará este jueves 22 de enero $17.255.601.964 del Programa Asistencia Perfecta que tuvo una actualización general del 12%. De ese total, $8.464.345.048 corresponden al premio mensual de diciembre 2025, y $8.791.256.916 al reconocimiento trimestral que cuenta con una actualización del 12% en la liquidación.



Son 67.941 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que accederán al premio del mes de diciembre. El Ministerio de Educación informó que 63.004 docentes no registraron inasistencias durante el último mes del año, y 4.937 sólo tuvieron una inasistencia.



En tanto, son 49.256 los trabajadores educativos que recibirán el premio trimestral (octubre, noviembre y diciembre); en ese marco la cartera educativa detalló que 44.082 no tuvieron ninguna ausencia y 8.174 solo tuvieron una.



Vale destacar que un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo inasistencias en el mes y en el trimestre, cobrará un total de $525.025 mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias en el mes y en el trimestre recibirá $262.695.

Montos a cobrar



Un directivo o supervisor sin ausencias recibirá $ 210.156 para diciembre y $314.869 para el trimestre; un docente de grado $105.077 y $157.618; un docente de jornada completa $ 157.618 y $236.426; hora cátedra $ 7.007 y $10.509. Mientras, los asistentes escolares recibirán $ 63.046 y $94.571.



Por su parte, los directivos o supervisores que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 105.078 en diciembre y $ 157.434 en el trimestre; un docente de grado $ 52.539 y $78.809; en jornada completa $ 78.809 y $118.213; hora cátedra $ 3.503 y $5.254. Los asistentes escolares recibirán $ 31.523 y $47.285.

De qué se trata Asistencia Perfecta



Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.



En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.