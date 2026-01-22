Prevención del suicidio: Provincia conformará una nueva Mesa Intersectorial de trabajo

Será el próximo jueves 22 a las 9:30 hs en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista.

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Salud Mental, coordina mesas de trabajo regionales con escuelas, clubes, organizaciones comunitarias y gobiernos locales para construir estrategias tempranas de detección, acompañamiento y prevención.

De esta manera, se llevará adelante el segundo encuentro de las mesas de trabajo en la Casa del Bicentenario (Gral. Belgrano 1699-1651) de la ciudad de Reconquista, destinadas a los equipos de salud que abordarán las diferentes problemáticas para delinear estrategias de trabajo con el objetivo de abordar desde el territorio la prevención del suicidio.

Estarán presentes la coordinadora de la región de salud Reconquista Luciana Ramoa, la coordinadora nodal de salud mental, Laura de la Rosa y la responsable del programa de prevención del suicidio, Cristina Gentile.

Fecha: jueves 22 de enero

Horario: 9:30 hs.

Lugar: Casa del Bicentenario. Gral Belgrano 1699-1651, Reconquista.