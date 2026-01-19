Presentación de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales en la Casa de la Provincia de Santa Fe

En el marco de las acciones de promoción, fortalecimiento y puesta en valor del Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales de mayor relevancia ecológica de la Argentina y de importancia internacional, se llevará a cabo la Presentación de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales, el próximo miércoles 21 de enero, a las 11:00 horas, en la Casa de la Provincia de Santa Fe, ubicada en 25 de Mayo 178, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro tendrá como objetivo dar a conocer los principales avances y acciones que se vienen desarrollando en el territorio, vinculadas a la conservación ambiental, el manejo ecológico y el desarrollo del ecoturismo en la región Jaaukanigás.

Durante la presentación se abordarán:

Los avances en obras y acciones en el marco del Crédito AFD de Cooperación Francesa.

El estado del proyecto de creación del Parque Provincial Jaaukanigás.

La actualización de las políticas y acciones de conservación, manejo y valorización del humedal.

Asimismo, se presentará la agenda de actividades de la Semana de los Humedales en la provincia de Santa Fe, en el marco del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), que culminará con la Fiesta Provincial de los Humedales, a realizarse el sábado 7 de febrero en la ciudad de Villa Ocampo.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas:

Prof. Cristian Marega, intendente de la ciudad de Villa Ocampo.

Marianela Machuca, responsable del Área de Turismo.

Maricel Corgniali, secretaria de Cultura.

Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad de la provincia de Santa Fe.

Samuel Sager, director provincial de Turismo – Zona Litoral Norte.

La actividad se enmarca en una estrategia conjunta entre el municipio de Villa Ocampo y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, orientada a fortalecer la conservación de los humedales, promover el desarrollo sostenible y consolidar a Jaaukanigás como un destino de referencia del ecoturismo a nivel regional y nacional.