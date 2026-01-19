«Libertad con restricciones» para el acusado de abuso sexual a una menor en Villa Ocampo

Alrededor de las 09;00 horas del jueves 15 de enero de 2026, se llevó a cabo en la oficina de gestión judicial “O.G.J” de la ciudad de Las Toscas, una audiencia solicitada por el abogado defensor del acusado Claudio Alfredo Martínez, domiciliado en Avellaneda, quien junto a Lucas Natanael Sánchez, domiciliado en Villa Ocampo, fueron detenidos acusados de Abuso sexual con acceso carnal de una menor de 16 años de edad, oriunda de Villa Ana, hecho ocurrido en febrero de 2025 en las inmediaciones del Club House, situado en el mismo predio del Aeroclub de Villa Ocampo.

Sánchez ya goza de libertad condicional, ya que fue acusado de partícipe necesario del hecho, mientras que Martínez permanecía en prisión preventiva, porque fue el autor material de la violación a la menor de edad, en éste caso el abogado defensor acordó con el abogado que representa a la víctima, que a través de un cambio de calificación legal del hecho, donde primó la cuestión de pesos, el abusador sexual pudiera obtener “Libertad con restricciones”.

El acuerdo fue aceptado por el fiscal de la causa, doctor Juan Carlos Koguc y homologado por la jueza penal, que presidió la audiencia, doctora Natalia Palud, las restricciones que debe cumplir el Claudio Alfredo Martínez son: fijar domicilio en Avellaneda, lugar de trabajo en la ciudad de Reconquista, NO puede NI debe trasladarse hacia el norte de la ciudad donde fija domicilio, NO puede acercarse a las localidades de Villa Ocampo, Villa Ana, NO debe tomar contacto de ninguna naturaleza con la víctima y/o familiares directos de la misma, NO debe consumir bebidas alcohólicas en exceso, NO debe consumir estupefacientes, NO debe cometer delitos dolosos, entre otros.

Gentileza: Las Toscas Multimedios