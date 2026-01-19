Las Toscas: Secuestran un hierro sustraído de ARLEI

Personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX recepcionó una denuncia por un hecho de hurto, radicada por un joven mayor de edad que se desempeña como empleado de la empresa Delta Seguridad.

Según manifestó el denunciante, durante horas de la siesta y mientras realizaba su recorrido habitual en la curtiembre ARLEI S.A., ubicada en calle 23 N° 816 de la ciudad de Las Toscas, observó en el sector del depósito de chatarras a una persona desconocida. Al ser advertido, el sujeto salió corriendo por un terreno baldío lindante, llevando consigo un hierro tipo perfil.

Posteriormente, el personal policial tomó conocimiento de que por calle 20 una persona transportaba un hierro sobre su hombro. Al constituirse en el lugar, los efectivos lograron observar al individuo con el elemento en cuestión, quien al notar la presencia policial arrojó el hierro en una cuneta y se dio a la fuga, perdiéndose de vista.

Los actuantes procedieron al secuestro preventivo de un (01) hierro tipo perfil, de color gris, coincidente con el denunciado como sustraído. Se labran las actuaciones correspondientes y se procura el comparendo del presunto autor del hecho.