Villa Ocampo: Se recuerda que el Camino Rural N.º 18 está cerrado al tránsito por obras

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a la comunidad que el Camino Rural N.º 18 se encuentra cerrado al tránsito desde el martes 13 de enero de 2026, debido al inicio de las tareas de zanjeo correspondientes a la obra del gasoducto.

Los trabajos implican la intervención directa sobre la traza del camino, por lo que se procedió al cierre total del mismo, colocando taludes de tierra en ambos extremos, con el objetivo de impedir el paso vehicular y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

A pesar de la señalización y el cierre, se ha detectado que algunos vehículos continúan intentando transitar el lugar, lo que representa un riesgo importante, ya que podrían encontrarse con el terraplén intervenido y sufrir accidentes.

Por este motivo, se solicita respetar estrictamente el cierre del camino y utilizar vías alternativas, hasta tanto finalicen las tareas y se comunique oficialmente su reapertura.

Desde el Municipio se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, recordando que estas obras son fundamentales para mejorar la infraestructura y los servicios de la ciudad.