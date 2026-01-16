Villa Ocampo: Dos vehículos despistaron sobre Ruta Nacional 11

En la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, alrededor de las 4:10 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico, de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 11, aproximadamente a un kilómetro del acceso a la ciudad de Villa Ocampo.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que se desplazaba a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo y que, debido a la abundante lluvia registrada en ese momento, perdió el control del rodado, despistando y cayendo hacia la banquina.

Asimismo, otro hombre mayor de edad indicó que circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok y que, al intentar auxiliar al primer vehículo involucrado, el barro existente en la banquina provocó que su camioneta terminara en un zanjón.

Como consecuencia del hecho, solo se registraron daños materiales, no resultando personas lesionadas. En el lugar se solicitó la colaboración del personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte y de Bomberos Voluntarios para las tareas correspondientes.