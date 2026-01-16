Inscripción abierta al Boleto Educativo Gratuito en Santa Fe

La inscripción para el Boleto Educativo Gratuito (BEG) en Santa Fe para el ciclo lectivo 2026 ya comenzó, y se realiza forma totalmente online. Es fundamental para estudiantes y docentes, aunque es necesario reinscribirse cada año, incluso si ya eras beneficiario, para poder usarlo a partir de febrero/marzo, ya que el beneficio se suspende en receso.

Cómo inscribirse:

Accede a la web oficial http://www.santafe.gob.ar/boletoeducativo o descarga la App Boleto Educativo.

Regístrate o inicia sesión con tus datos.



Completa el formulario y carga la documentación requerida.

Una vez aceptada, deberás activar el beneficio en una terminal SUBE o en un celular con sistema NCF para usarlo en transporte urbano e interurbano.