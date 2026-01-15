Cotelvo: Extensión de la red de agua en el área de servicios

COTELVO Servicios, como empresa constructora, fue contratada por la Municipalidad de Villa Ocampo para la ejecución de la obra de extensión de la red de agua potable en el Área de Servicios Villa Ocampo, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 11.

La tarea comprendió la provisión de materiales y la colocación de 150 metros de cañería subterránea para la provisión a los emprendimientos comerciales que se radicarán en el lugar.

Al haber quedado habilitada la red de agua potable, los adquirentes de esos lotes ya pueden gestionar su conexión en la sede de la cooperativa.