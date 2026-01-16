Turistas generaron gran movimiento económico en Santa Fe en la primera quincena del 2026

Según el informe del Observatorio Turístico Provincial, en los primeros quince días de enero la ocupación hotelera promedio fue del 68 %. “Trabajamos para mejorar ya seguridad en las grandes ciudades y potenciar esa Santa Fe turística que durante años estuvo postergada”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini.

Durante la primera quincena de enero, la actividad turística generó 50.819 millones de pesos, con la visita de más de 100.700 turistas a las zonas ribereñas, ciudades y fiestas populares santafesinas, de acuerdo a los datos suministrados por el Observatorio Turístico Provincial.



Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó que los turistas “elijan a Rosario, a Santa Fe y que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, que reflejan la identidad santafesina, es un orgullo pero también es el resultado del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos para mejorar la seguridad en las grandes ciudades, y para potenciar esa Santa Fe turística que durante años estuvo postergada”.



“Estamos apostando fuerte a mejorar la infraestructura vial y generar conexiones potenciando nuestros aeropuertos internacionales”, precisó el ministro, al tiempo que detalló que “la remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario y la suma de destinos y frecuencias, potencian la llegada de extranjeros a nuestra provincia”.

Los números del turismo

El informe detalla que la ocupación hotelera promedio fue del 68 % en todo el territorio, y del 82,5 % en los complejos y cabañas de los ríos Paraná, Carcarañá y Lagunas, que registraron un pico del 89 % entre el 9 y 11 de enero. Estos números reflejan una tendencia sostenida desde fines de 2025, cuando trabajaron a tope de su capacidad.



Además, los turistas destinaron más de 4.050 millones para alojamiento y más de 26 mil millones de pesos en recreación. En tanto, el impacto económico de los visitantes no pernoctantes fue de más de $ 20 mil millones.



Los datos demuestran el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para sostener y potenciar la actividad turística en la provincia de Santa Fe, con eventos que fortalecen la identidad cultural de las localidades santafesinas y dinamizan las economías locales.

Fiestas populares: turismo de cercanía



En el marco de la estrategia diseñada por el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Turismo, para promocionar el turismo de cercanía, las fiestas populares y eventos culturales se consolidaron durante enero convocando a más de 250 mil personas, tanto santafesinos como turistas, transformando a la provincia de Santa Fe en un destino atractivo para los visitantes.



El 3er Festival del Jaaukanigás, que se realizó en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, contó con la asistencia de más de 55.000 personas, lo que significo un crecimiento del 10 % respecto del 2025; dinamizando la economía local a través del comercio, la gastronomía y el alojamiento; y el 25° Festival Provincial Nuestro Canto en Moussy-Avellaneda, de 11.000.



El 40° Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo contó con una asistencia de casi 30.000 personas, que congregaron a la localidad como un epicentro de la música popular y un referente para los amantes del folklore y las tradiciones locales.



En tanto, que a la Fiesta de la Cerveza en San Carlos Centro asistieron 6.000 personas, al 130° Aniversario Fundacional de Pueblo Esther, 10.000; al 14º Festival Internacional El Latinoamericano en Correa, 6.000; y la XVIII Fiesta Provincial de la Carne en Nelson, a mas de 4.500.



Además, contaron con gran afluencia de público la 16° Gran Noche de Reyes en Totoras, con la presencia estelar de Luciano Pereyra; el 14° Torneo de Vóley Playero “24 Hs Sauce” en San Jerónimo del Sauce; el 13° Festival de las Noches Verdes en Theobald; la Fiesta Regional de la Arena Blanca de Malabrigo; la 53º Edición Finalísima del Chamamé en Gobernador Crespo; y la fiesta del Verano en la Costa, en Cayastá; entre otras.

Fin de semana con diversidad de propuestas

Este fin de semana la provincia de Santa Fe tiene una diversa propuesta turística y cultural en distintas localidades, con fiestas populares, carnavales, festivales folklóricos, eventos gastronómicos y encuentros deportivos.



La agenda comienza el viernes con la Fiesta del Deporte de Coronda, y continúa el fin de semana con las fiestas provinciales del Sol en Romang, del Queso en Progreso, de la Pizza Artesanal en Aurelia, del Islero en Santa Rosa de Calchines y del Cooperativismo en Sunchales; Barrancas Bajo las Estrellas; los festejos por el 147° aniversario de Avellaneda; y el inicio de los carnavales en San Carlos Centro y Salto Grande.



En la ciudad de Santa Fe se realizará el Festival Folklórico y Solidario de Guadalupe y la Fiesta Provincial de la Chopera, y el Tour Suramericano en la Estación Belgrano.