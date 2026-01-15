Villa Ocampo: Aprehenden a un menor con pedido de captura vigente

En la mañana del martes 7 de enero de 2026, alrededor de las 11:50 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX procedió a la identificación de un menor de 17 años de edad en la intersección de calles Mario Corgnali y Mitre, en la ciudad de Villa Ocampo.

Al realizar la correspondiente consulta a través del sistema SIPREC, los actuantes constataron que sobre el adolescente pesaba un pedido activo de captura, con fecha 14 de abril de 2025, requerido por el Juzgado de Menores de 4ª Nominación.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del menor, quedando a disposición de la autoridad judicial competente para la prosecución de las actuaciones de rigor.