Educación: Provincia invirtió más de $25 mil millones para mejorar la infraestructura escolar

Desde el inicio de la gestión del gobernador Pullaro, a través de los Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) se intervinieron 2.243 instituciones escolares en toda la provincia. “Hoy todas las escuelas están mejor que cuando asumimos y eso posibilita mejores aprendizajes para los estudiantes”, afirmó el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, invirtió desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro $ 25.825.960.000,27 a través de los Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) con el objetivo central es mejorar la infraestructura escolar de 2.243 instituciones escolares en todo el territorio provincial.



El ministro de Educación, José Goity, sostuvo al respecto que “hoy todas las escuelas están mejor que cuando asumimos y eso posibilita mejores aprendizajes para los estudiantes”, al tiempo que agregó que «aún falta mucho pero sabemos que si las instituciones escolares continúan avanzando los chicos van a tener más aprendizajes, los docentes podrán enseñar en mejores condiciones y así vamos construir juntos un camino de superación”.



También, Goity destacó el rol fundamental de directivos y docentes para mejorar la infraestructura de las escuelas. “Demuestran que tienen un gran compromiso con los espacios escolares, valoran y cuidan lo público, trabajan día a día para seguir arreglando sus lugares de trabajo y articulan con el ministerio para dar a conocer las necesidades de los establecimientos”, en tal sentido Goity remarcó que “los directivos de las escuelas llevaron adelante 10.873 gestiones administrativas para solicitar los Fondos de Necesidades Inmediatas y eso demuestra que los establecimientos educativos han recibido varios FANI para mejorar sus instalaciones”.



Por su parte, la secretaria General, María Martín, afirmó que “la infraestructura escolar es una prioridad del Gobierno santafesino, y estamos haciendo una inversión inédita para mejorar y eso lo estamos haciendo junto a las escuelas, los directivos y docentes que con su dedicación y esfuerzo nos permiten avanzar muy rápido”, y agregó que “hay voluntad política y recursos asignados para seguir trabajando juntos con el objetivo de que los aprendizajes ocurran en los lugares adecuados”.

Testimonios

Carina Ábalos de la escuela Nº 40 “Bernardino Rivadavia” de Monte Vera afirmó que “esto es una lucha de años y hoy nos dieron el cableado nuevo completo de la escuela que tiene 100 años, y para nosotros es verdaderamente importante y nos emociona y los chicos se lo merecen”.



Por su parte, Yanina Bileisis de la Escuela Nº 1190 “IV Centenario de Santa Fe”, expresó que “es realmente maravilloso cuando uno recibe estos aportes que fuimos gestionando con mucho esfuerzo para seguir dándole a los chicos lo que realmente necesitan. Era algo muy esperado y hoy llegó». En el caso de esta escuela, los aportes se utilizarán para realizar la instalación eléctrica de potencia y para reparaciones eléctricas en la institución.



Finalmente, José Luis Bianchi de la escuela N.º 2042 “Jesús Resucitado” del barrio Alto Verde de Santa Fe sostuvo que “estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar adelante la escuela y valió la pena el esfuerzo para conseguir el FANI y con esto estamos logrando el objetivo de mejorar la institución”, y agregó “los que estamos al frente de las instituciones nos sentimos escuchados muy de cerca y estas ayudas tienen un valor enorme para nosotros”. La escuela N.º 2042 destinará el FANI para la adquisición de 40 conjuntos unipersonales de mesas y sillas.