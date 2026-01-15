Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por hurto en la playa de estacionamiento de YPF

En la noche del martes 14 de enero de 2026, alrededor de las 22:30 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX, que se encontraba realizando patrullaje preventivo, tomó intervención en un hecho delictivo ocurrido en la intersección de calle Santiago Aranda y Ruta Nacional N° 11, en la playa de estacionamiento de la estación de servicios YPF, en la ciudad de Villa Ocampo.

Según se informó, los efectivos fueron alertados por un vecino de ese medio, quien manifestó que mientras se encontraba en su camión, una persona se le había ofrecido a limpiar el vidrio, accediendo al pedido. En ese momento, al caer su billetera, el sujeto la tomó y salió corriendo en dirección norte, donde lo aguardaba otro masculino.

De inmediato, se realizó un patrullaje por las inmediaciones, logrando visualizar a una persona de similares características a las aportadas por el damnificado, quien al advertir la presencia policial arrojó un elemento al suelo. Tras ser identificado, se constató que se trataba de un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad.

En cercanías del lugar se hallaron parte de las pertenencias sustraídas al denunciante, por lo que el involucrado fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito caratulado, en principio, como hurto.

Se dio conocimiento a la Oficina de Gestión Judicial (O.G.J.) y a la defensa en turno, quedando el detenido a disposición de la justicia.