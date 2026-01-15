Ballenas, mar y adrenalina: El verano que propone Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia despliega una propuesta turística renovada para este verano que combina experiencias en el mar, actividaes de adrenalina, naturaleza, cultura y programas guiados pensados tanto para visitantes como para residentes.

El mar como protagonista

Una de las grandes novedades del verano son los paseos náuticos embarcados, una experiencia que permite observar la ciudad desde una perspectiva diferente, recorrer la costa y conocer la avifauna marino-costera en su hábitat natural con posibilidad de avistar la ballena SEI. Esta actividad se suma a otras propuestas náuticas que posicionan a Comodoro como un destino ideal para disfrutar del mar patagónico.

Para quienes buscan una inmersión más profunda, el buceo y el snorkeling se imponen esta temporada con bautismos submarinos, salidas de buceo embarcado y experiencias guiadas que permiten descubrir la riqueza de la vida marina local de forma segura y acompañados por instructores especializados. Estas actividades se complementan con travesías de nado en aguas abiertas, pensadas para distintos niveles, que ofrecen una experiencia revitalizante en contacto directo con el mar patagónico.



El verano también invita a conectarse con el entorno a través de propuestas que combinan bienestar y naturaleza. Las clases y travesías de Stand Up Paddle (SUP), incluyendo experiencias de yoga sobre el agua al amanecer o al atardecer, ofrecen una forma distinta de disfrutar del mar y el aire libre. A su vez, las remadas en kayak permiten recorrer sectores costeros y apreciar el paisaje desde el agua.



Aventura, naturaleza y experiencias al aire libre

En tierra firme, Comodoro Rivadavia propone experiencias cargadas de adrenalina y paisajes únicos. Las excursiones 4×4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas invitan a vivir una jornada completa de aventura recorriendo formaciones geológicas imponentes, en travesías que suelen incluir almuerzo en un entorno natural incomparable. Para quienes buscan una experiencia inolvidable, el sobrevuelo de bautismo permite conocer la Patagonia desde el cielo y obtener una vista panorámica única de la ciudad y su entorno.

La geografía de la región también se presta para el senderismo y el trekking, con circuitos que atraviesan mesetas, cañadones y áreas costeras, ideales para la observación de flora y fauna local. Estas propuestas se complementan con salidas de observación de fauna, donde es posible avistar lobos marinos, aves costeras, delfines y otras especies en zonas cercanas como Punta Marqués y Rada Tilly.

Durante el verano, además, se desarrollan programas especiales que proponen actividades acuáticas en las playas con un ambiente familiar, música y ferias, integrando SUP, kayak y nado.

Cultura e identidad patagónica

En este sentido, el Museo Nacional del Petróleo, único en su tipo en el país, se posiciona como uno de los espacios más emblemáticos de Comodoro Rivadavia: propone un recorrido educativo y didáctico por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, eje central del crecimiento de la ciudad y de la Patagonia, y permite comprender el origen, la identidad y el presente de un territorio profundamente ligado a esta industria.

La oferta cultural se completa con el Museo Ferroportuario, el Museo Regional Patagónico Prof. Antonio Garcés, el Museo de los Recuerdos y el Espacio LUPAT, que en conjunto aportan distintas miradas sobre la historia, el patrimonio y la identidad local, conformando un circuito que enriquece la experiencia del visitante y permite acercarse a la evolución de Comodoro Rivadavia.

Sobre Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia es una de las ciudades más importantes de la Patagonia argentina y la puerta de entrada a la Patagonia Central. Estratégicamente ubicada, en ella confluyen la Ruta Nacional N°3 y el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, facilitando el acceso a toda la región.

Con su imponente costa atlántica y el característico paisaje de la meseta patagónica, Comodoro Rivadavia invita a descubrir sus atractivos naturales como El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y las extensas playas que brindan vistas únicas. Además, la ciudad cuenta con una rica historia marcada por la llegada de los inmigrantes y el desarrollo de la industria petrolera, elementos que conforman su esencia pionera.