Villa Ocampo: Joven fallece tras accidente de tránsito

En la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026, alrededor de las 3:45 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido sobre calle Bulevar Urquiza, entre Tibaldo y Belgrano, en la ciudad de Villa Ocampo.

Al arribar al lugar, y por causas que se tratan de establecer, se constató que se vieron involucrados una motocicleta Honda Tornado, guiada por Franco Luciano, de 17 años de edad, quien iba acompañado por una menor de 16 años, y un camión que se encontraba estacionado, propiedad de Iván Bando.

Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes del rodado menor fueron trasladados por una unidad de emergencias del servicio 107 al hospital local y posteriormente derivados al hospital central. Desde el nosocomio se informó que, durante el trayecto, el joven Franco Luciano perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas.

Se dio inmediato conocimiento al fiscal en turno, quien dispuso las diligencias de rigor para el esclarecimiento del hecho.