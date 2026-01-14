Las Toscas: Aprehenden a un hombre por tenencia de estupefacientes

En la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026, alrededor de las 00:20 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX, con asiento en la ciudad de Las Toscas, se encontraba realizando patrullaje preventivo por la intersección de calles 18 y 35.

En ese contexto, los uniformados divisaron a una persona sentada contra un paredón, con una mochila entre sus piernas, quien al advertir la presencia policial intentó pasar desapercibido. Al proceder a su identificación, manifestó ser un vecino de ese medio.

Al solicitarle que exhibiera las pertenencias que llevaba en el interior de la mochila, los efectivos observaron un (01) envoltorio con aparente material estupefaciente y (02) cigarrillos armados de manera casera, por lo que se procedió al secuestro de los elementos mencionados.

Seguidamente, el masculino fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito caratulado, en principio, como tenencia de material estupefaciente, en infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) y se puso en conocimiento a la defensa en turno.