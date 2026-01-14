Villa Ocampo: Beneficios para el Pago Anual anticipado del TGI

La Municipalidad informa que se encuentra vigente la posibilidad de realizar el pago anual anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI), con plazo hasta el 18 de febrero, ofreciendo importantes beneficios para los contribuyentes.

Quienes opten por esta modalidad acceden a una cuota pura de ahorro, evitando el impacto de los próximos dos aumentos previstos durante el año. Además, quienes abonen mediante home banking obtendrán un 10% de descuento adicional.

Asimismo, los días martes y jueves, los contribuyentes podrán pagar con tarjeta de crédito del Banco Santa Fe / Provincia, Visa o Mastercard, accediendo a hasta 6 cuotas sin interés.

Por otra parte, la Municipalidad informa que continúan vigentes los descuentos por pago contado y los planes de regularización para aquellos contribuyentes que registren cuotas atrasadas, facilitando así la puesta al día de sus obligaciones.

Se invita a los vecinos a aprovechar estas opciones de pago, que permiten ahorrar, planificar y cumplir con los tributos municipales de manera más conveniente.