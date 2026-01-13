Michlig anunció el comienzo de la construcción de la Rotonda en el cruce de la RN 34 y RP 39 de Arrufó

El senador provincial Felipe Michlig anunció que este miércoles 14 de enero comenzarán formalmente los trabajos para la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39, altura localidad de Arrufó, “lo cual es un hecho histórico y fundamental para mejorar la seguridad vial en uno de los cruces más transitados y peligrosos del norte santafesino”.

“Pese a ser una obra de jurisdicción nacional, la Provincia financiará la obra que ya tiene contrato de ejecución a cargo de la UTE conformada por las empresas Néstor Julio Guerechet SA y Laromet SA, que ya están repavimentando la RP N° 23, y tienen el obrador a metros de aquí para comenzar la obra. A partir de mañana comenzarán los desvíos, la señalización y las tareas preliminares, pasos fundamentales para el desarrollo de la obra”, explicó el senador Michlig.

“Hace 20 años que la venimos solicitando”

Durante el encuentro con los periodistas de la región el senador Michlig recordó que “es una obra que venimos solicitando desde hace más de 20 años, y que lamentablemente está asociada a una gran cantidad de accidentes, muchos de ellos fatales. Hace muy poco tiempo perdimos a tres camioneros en este cruce».

«Por eso era urgente avanzar con medidas de seguridad vial que están probadas en todo el mundo, como la construcción de rotondas, que permiten reducir la velocidad y disminuir significativamente la siniestralidad”, expresó el legislador.

“Fuerte decisión política del Gobierno de la Provincia”

El senador subrayó que “se trata de una decisión política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, pese a tratarse de un cruce ubicado en territorio nacional. Este es un cruce federal que debería ser intervenido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el Gobierno Provincial decidió avanzar porque entendemos que lo principal es resguardar la vida de todos los que transitan estas rutas”, sostuvo ante la requisitoria periodística.

En tal sentido, explicó que “el tránsito en la zona se ha incrementado notablemente tras la culminación del tramo San Cristóbal – Gobernador Crespo de la Ruta Provincial 39, que hoy conecta a los departamentos San Javier, San Justo y San Cristóbal, consolidándose como un corredor alternativo bioceánico”.

“Tenemos mucho tránsito pesado que antes continuaba por la Ruta 11 hacia Santa Fe hoy cruza por esta zona rumbo a Córdoba. Esto se ve claramente en la cantidad de camiones y contenedores que circulan a diario”, agregó.

Autoridades presentes y detalles del inicio de obra

Durante la recorrida por el lugar donde se ejecutarán los trabajos, el senador Felipe Michlig estuvo acompañado por el diputado provincial Marcelo González, colaboradores, funcionarios provinciales y responsables de la empresa adjudicataria, cumpliendo directivas del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y del administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien mantuvo comunicación con las autoridades tanto en la jornada previa como durante la mañana de hoy.

El ingeniero Gonzalo Aranda, jefe de obra, confirmó que la empresa ya se encuentra plenamente operativa: “Por parte de la UTE estamos movilizando todos los equipos, recursos humanos, elementos de señalización y todo lo necesario para que mañana mismo comiencen los desvíos, con expresa indicación de Vialidad Provincial y en coordinación permanente con la Provincia”.

Por su parte, Luis Villalba, integrante del equipo de inspección de obra de la Dirección Provincial de Vialidad, hizo especial hincapié en la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos: “Pedimos a todos los que circulen por la zona máxima precaución, que respeten la señalización y las indicaciones de los banderilleros”.

Agradecimientos

El senador agradeció “el acompañamiento permanente del administrador Pablo Seghezzo, del subadministrador Sergio Cardozo y equipo de trabajo que siempre están presentes para resolver situaciones como esta”.

Finalmente, extendió su agradecimiento “al público presente, a la empresa adjudicataria, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Néstor Julio Guerechet S.A. y Laromet S.A., a la Dirección Provincial de Vialidad, al Ministerio de Obras Públicas, al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, destacando especialmente el trabajo sostenido que viene realizando este organismo tras los lamentables accidentes ocurridos en el lugar».

“Han llevado adelante controles permanentes y continúan trabajando para que se reduzca la velocidad y se respeten las normas de tránsito en esta ruta tan transitada. Ojalá que esta obra sea para el bien de todos los que circulan por aquí, porque realmente es muy auspiciosa”, expresó el legislador, al momento de agradecer la presencia y el acompañamiento de los medios de prensa.