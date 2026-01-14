Villa Ocampo: Convocatoria abierta al 11° Concurso Literario “Mujer Jaaukanigás”

Se encuentra abierta la convocatoria al 11° Concurso Literario “Mujer Jaaukanigás” – Segunda Edición, una propuesta que invita a escritoras y escritores mayores de 16 años a expresar, a través de la poesía y el cuento corto, miradas, emociones y relatos inspirados en el entorno y la identidad de la localidad y la zona.

En el marco de la 13° Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás, se celebra la literatura como una forma de encuentro, memoria y creación colectiva.

Bases para el concurso:

Estilo libre

Categorías: poesía y cuento corto.

Tiempo: hasta el viernes 23 de enero de 2026 inclusive.

Sumate, escribí y sé parte de esta experiencia cultural que sigue creciendo edición tras edición.