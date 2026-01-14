Las Toscas: Aprehenden a un hombre con pedido de captura por robo

En la jornada del martes 13 de enero de 2026, alrededor de las 12 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX, con asiento en la ciudad de Las Toscas, procedió a la identificación de un vecino del medio mientras realizaba patrullaje preventivo.

Tras consultar los datos personales a la Central de Emergencias 911, se informó que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente, requerido por la Oficina de Gestión Judicial (O.G.J.) de Las Toscas, con fecha 12 de diciembre de 2023, en el marco de una causa caratulada como robo.

Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, donde se dio inmediato conocimiento al secretario de la O.G.J. local. Posteriormente, la autoridad judicial interviniente dispuso que el masculino recupere su libertad, debiendo presentarse en el transcurso del día siguiente ante dicha dependencia judicial.