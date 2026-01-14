Ya está disponible la renovación de Licencias de Pesca Deportiva

Desde la Subsecretaría de Turismo de la localidad de Las Toscas informan que ya está disponible la renovación de la licencia de pesca deportiva 100% online para Santa Fe, un trámite simple, rápido y sin carnet físico.
La licencia se renueva una vez por año y todas vencen el 31 de diciembre, sin importar la fecha de emisión.
Cuidemos nuestros recursos:
- Dorado: pesca con devolución obligatoria
- Pacú y manguruyú: prohibidos
- En verano, la pesca comercial de sábalo tiene períodos de veda
Tramitá la tuya acá: http://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca
Completás el formulario, pagás y recibís tu carnet digital por mail, con validez legal.