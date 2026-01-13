Villa Ocampo: Prohibida la quema de pastizales

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a la comunidad que la quema de pastizales se encuentra terminantemente prohibida, debido al alto riesgo que representa para las personas, el ambiente, la fauna y los bienes materiales.

En esta época del año, las altas temperaturas, la sequía y el viento favorecen la propagación rápida del fuego, pudiendo generar incendios de gran magnitud con consecuencias graves y difíciles de controlar. Por este motivo, se solicita a la población extremar las medidas de prevención y actuar con responsabilidad.

Desde el municipio se remarca la importancia de evitar cualquier acción que pueda provocar focos ígneos, como la quema de residuos, restos de poda o pastizales, y se recuerda que estas prácticas constituyen una infracción y pueden derivar en sanciones.

Asimismo, ante la detección de cualquier actividad sospechosa o foco de incendio, se solicita realizar la denuncia correspondiente de manera inmediata, para permitir una rápida intervención y minimizar riesgos.

Cuidar el ambiente y proteger a la comunidad es una tarea de todos. Pequeñas acciones pueden evitar grandes incendios.