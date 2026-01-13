Las Toscas: Se encuentra habilitado el pago anual del TGI 2026

La Municipalidad informa que, según Ordenanza Tributaria vigente, existen importantes bonificaciones para los contribuyentes que realicen pagos anticipados y de contado de sus tributos municipales.

En este sentido, quienes opten por el pago total anual de la Tasa General de Inmuebles correspondiente al período 2026, y lo realicen antes del 28 de febrero de 2026, podrán acceder a una bonificación de hasta el 25%, con base de cálculo a diciembre de 2025. Para gozar de este beneficio, es condición indispensable encontrarse al día con la totalidad de los tributos y partidas de las cuales sea titular el contribuyente.

Asimismo, se establecen los siguientes descuentos:

Hasta un 15% de descuento sobre la tasa pura de los períodos a vencer del año en curso, para pagos anticipados y de contado.

Hasta un 10% de descuento para aquellos contribuyentes que se encuentren al día y realicen el pago mensual antes de la fecha del primer vencimiento.

Desde el Municipio se destaca que cumplir en tiempo y forma permite acceder a importantes beneficios, fortaleciendo además el sostenimiento de los servicios públicos y las obras para la comunidad.

Ante cualquier consulta o para mayor información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Planificación Económica de la Municipalidad.