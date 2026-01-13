Las Toscas: Menor aprehendido por hurto de motocicleta

El lunes 12 de enero, siendo las 14:50 horas, personal de la Comisaría 5ª, mientras realizaba patrullaje preventivo por calle 21, entre calles 10 y 12, observó a una persona que llevaba consigo una bicicleta y una motocicleta, lo que llamó la atención de los uniformados.

Al proceder a su identificación, manifestó ser un menor de 16 años de edad, vecino de Las Toscas, quien se trasladaba con una bicicleta tipo playera de color celeste y una motocicleta marca Zanella ZB 110 c.c., no pudiendo acreditar la procedencia ni presentar documentación alguna de los rodados.



Ante esta situación, se procedió al traslado del menor a sede policial en calidad de aprehendido. Tras diligencias realizadas por personal policial, se estableció como damnificada a una vecina de la localidad, quien denunció la sustracción de la motocicleta.



Se dio conocimiento de lo actuado al fiscal en turno, disponiéndose la formación de actuaciones caratuladas, prima facie, como hurto calificado.