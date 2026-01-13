Salvador Di Stefano: Proyectamos el primer trimestre 2026

Por Salvador Di Stefano

No vemos en el horizonte un escenario devaluatorio, y las expectativas de inflación están bajo control. Qué hacer con los cupones cobrados de los bonos soberanos. La inversión en pesos en su mejor momento.

El gobierno comenzó una nueva etapa con el Banco Central República Argentina (BCRA) comprando dólares e inyectando pesos en la plaza.

Al 31 de diciembre del año 2025 las reservas sumaban U$S 41.167 millones, y la base monetaria $ 43 billones de pesos, el gobierno tenia depositado en el BCRA $ 7,0 billones (entre pesos y dólares).

Con fecha 6 de enero las reservas se ubican en U$S 44.186 millones, la base monetaria en $ 42,7 billones, y el gobierno tiene depositado en el BCRA $ 9,8 billones.

En lo que va del mes de enero hasta el día 8, el BCRA compró U$S 175 millones, a este ritmo podría comprar U$S 800 millones en enero, y cerca de U$S 10.000 millones en el año, siempre que haya demanda de pesos en el mercado.

En el mercado de futuros, la tasa efectiva implícita se ubica en torno del 30% anual, mientras que letras con vencimiento entre abril y mayo del año 2026 rinden una tasa efectiva del 38% anual. Vuelve a ser negocio colocarse en pesos, para ganarle a la inflación y al dólar.

El Relevamiento de Expectativa de Mercado nos indica que la inflación para el año 2026 podría ubicarse en el 21,1% anual. Mientras que estas mismas proyecciones para el año 2027 la ubican entre el 13,6% anual.

Las perspectivas para el dólar en el año 2026 lo ubican en $ 1.741 para la media de las consultoras, esto implica que ven una tasa de devaluación del 19,3%, y por ende una inflación en dólares del 1,5%.

Para el año 2027 la media de consultoras del mercado ve al dólar en $ 1.969 con una tasa de devaluación del 13,1%, si lo comparamos con una inflación en el 13,6% anual, la tasa de inflación en dólares sería del 0,4% anual, y estaría por debajo de la inflación internacional.

Por lo visto, la mayor parte de los pronósticos del mercado ven que se sigue la lógica de un gobierno que tendrá una tasa de interés positiva contra la inflación, y una tasa de inflación que correrá a mayor ritmo que la tasa de devaluación. La tasa de inflación en dólares tratará de converger con la tasa de interés internacional.

Conclusiones

. – Los datos de empleo en la economía americana lucen positivos, con lo cual se aleja la posibilidad de una baja de tasas a fin del mes de enero. Sin embargo, el presidente Trump dio la orden de comprar más bonos hipotecarios desde las agencias estatales, tratando de bajar la tasa del 5,25% al 5,0% anual, y dar espacio a una recuperación económica. Si la tasa en Estados Unidos baja, los mercados emergentes tendrán una tendencia positiva.

. – Argentina pago los cupones de amortización y renta de la deuda soberana. Primera opción es comprar más bonos, diversificando con el AN29 tratando de buscar nuevos meses de pago de renta, recordar que el AN29 paga renta en mayo y noviembre. Segunda opción es comprar un bono en pesos a largo plazo como el T15E7 que es un bono en pesos que vence el 15 de enero del año 2027 y rinde una tasa efectiva del 33,0% anual, esto implicaría una tasa positiva contra la inflación (21,1% anual) y la tasa de devaluación (19,3% anual) proyectada por el REM. Tercera opción sería comprar acciones energéticas, como es el caso de YPF y financieras como es el caso de Mercado Libre (MELI).

. – Consideramos que, en el primer trimestre del año, el Banco Central va a seguir comprando dólares, y esto debería dar lugar a una baja del riesgo país. Consecuentemente con esto, las acciones deberían tener un recorrido alcista. No vemos una tasa de inflación creciendo, y menos aún un peso devaluado. Recomendamos letras y bonos en pesos a tasa fija, descartamos bonos que ajuste por inflación y los que ajustan por dólar linked. La actividad económica está ligada a lo que suceda con el nivel salarial, que no logra despegarse de la evolución de la inflación corrida desde diciembre 2023 a la fecha.