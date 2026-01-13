Pullaro y el impacto de las Escuelas de Verano: “Hay 35.000 chicos participando en este momento”

El gobernador lo afirmó este martes por la mañana, al recorrer la Escuela de Verano que funciona en el CEF Nº 29 de la ciudad de Santa Fe. Acompañado por el ministro José Goity, destacó el alcance territorial del programa. “Son 240 las Escuelas de Verano”, puntualizó, y subrayó que “hay 1.700 asistentes escolares y guardavidas trabajando”. También se refirió a las acciones de prevención del dengue que se desarrollan en estos espacios.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes una recorrida por la Escuela de Verano que se desarrolla en el Centro de Educación Física Nº 29 de la ciudad de Santa Fe, donde participan 300 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años. Se trata de un programa de alto impacto provincial, con presencia en la mayoría de las localidades santafesinas.



Acompañado por el ministro José Goity, y la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, el mandatario provincial destacó que, a nivel provincial, “son 240 las Escuelas de Verano que llevamos adelante, con alrededor de 35.000 chicos participando en este momento y cerca de 1.700 asistentes escolares y guardavidas que están trabajando en ellas”.



Asimismo, Pullaro valoró que de manera articulada se desarrolla el Operativo Dengue, “con el objetivo de formar a los chicos para que también puedan convertirse en promotores de la lucha contra esta enfermedad, que hace dos años golpeó con fuerza a la República Argentina y a la provincia de Santa Fe”.



“La verdad es que en estos espacios se trabaja muy bien: se forma a los niños y, en algunos lugares, ellos mismos salen a trabajar en los barrios, tanto en tareas de descacharrado como en la concientización sobre el vector de contagio, que es el mosquito. Si hacemos las cosas correctamente y apostamos a la prevención, podemos tener resultados muy positivos, como los que obtuvimos el año pasado”, agregó el gobernador.



“Los docentes hacen la diferencia”



Por su parte, el ministro Goity se refirió al trabajo que se lleva adelante desde la cartera educativa y señaló que “la prioridad es que las escuelas funcionen, que haya aprendizaje y que esos aprendizajes sean los que todos necesitamos”.



En ese sentido, remarcó “indicadores que son objetivos y fundamentales”, como “la cantidad de días de clases y la regularidad de los docentes en el aula, porque los docentes son quienes hacen la diferencia”. Además, señaló los resultados de los planes y programas implementados, “que vamos a validar a través de las evaluaciones que estamos llevando adelante”.

Escuelas de Verano



Las Escuelas de Verano ofrecen propuestas que combinan educación, deporte, recreación y cultura, con el objetivo de consolidarse como espacios pedagógicos que den continuidad al proceso de alfabetización. Esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe se desarrolla en 240 sedes distribuidas en 219 localidades de los 19 departamentos provinciales.



Las actividades comenzaron el viernes 2 de enero y se extenderán hasta el 30 del mismo mes. El programa cuenta con casi 1.700 agentes, entre docentes y guardavidas, y se desarrolla en escuelas que funcionan como sedes de Santa Fe en Movimiento, Centros de Educación Física, clubes, polideportivos comunales y municipales, y otras dependencias del Estado provincial.