Villa Ana: Investigan un robo domiciliario ocurrido en ausencia de los moradores

En la tarde del lunes 12 de enero de 2026, alrededor de las 17:30 horas, un hombre mayor de edad se presentó en la sede de la Comisaría 7ª de Villa Ana para radicar una denuncia por un hecho de robo.

Según manifestó, durante el mes de diciembre de 2025 se ausentó de su domicilio junto a su familia con destino a la ciudad de Buenos Aires y, al regresar, constató que persona/s desconocida/s habían ingresado a la vivienda tras retirar las hojas del ventiluz del baño. Del interior le sustrajeron un tubo de gas de 15 kg de color negro, un tubo de gas vacío de 10 kg y un pack de ocho unidades de vino tinto en caja de un litro, marca Fraternal.

A raíz de las diligencias realizadas por personal policial, se logró establecer que uno de los elementos sustraídos se encontraba en poder de un vecino de la localidad, quien hizo entrega voluntaria de un tubo de gas de 15 kg de color negro, manifestando haberlo adquirido de buena fe.

Continuando con la investigación, se pudo determinar que no sería ajeno al hecho otro vecino del lugar, de quien se procura su comparendo. Se dio conocimiento de lo actuado al fiscal en turno, labrándose actuaciones caratuladas, prima facie, como robo calificado por escalamiento.