Cotelvo: Fallecimiento de Maria Wirth Vda de Mejias a los 86 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de asociada Maria Wirth Vda de Mejias a los 86 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio lunes 12 a las 19 hs. En cementerio Municipal.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Maria Wirth Vda de Mejias , que en paz descanse.