Villa Ana: Choque entre un automóvil y una motocicleta dejó tres heridos

El siniestro ocurrió en la noche del martes sobre Ruta Provincial 32 y calle San Juan. Los ocupantes del birrodado fueron derivados al Samco de Villa Ocampo.

Personal de la Comisaría 7ma. de la U.R. IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 22:00 horas del 3 de junio de 2026 en la intersección de Ruta Provincial 32 y calle San Juan, en la localidad de Villa Ana.

De acuerdo con la información policial, por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Fiat Uno, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Honda Titán 150 c.c., en la que se desplazaban dos hombres mayores de edad domiciliados en esa localidad.

Como consecuencia del impacto, los tres involucrados sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal sanitario. Posteriormente, una unidad del servicio de emergencias 107 los trasladó al nosocomio local para su atención.

Debido a la complejidad de las lesiones, los ocupantes de la motocicleta fueron derivados posteriormente al Samco de Villa Ocampo para continuar con la asistencia médica.

Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno, mientras se llevan adelante las actuaciones para establecer la mecánica del accidente.