Villa Ocampo: Se realizará un Torneo de Pádel Familiar en el Complejo Deportivo La Academia

Del 23 al 25 de enero se llevará a cabo en el Complejo Deportivo La Academia, en la ciudad de Villa Ocampo, un Torneo de Pádel Familiar, una propuesta pensada para disfrutar del deporte en un ambiente recreativo y de encuentro entre familiares y amigos.

El torneo está dirigido a categorías infantil intermedia e infantil avanzada, y propone la conformación de duplas familiares o entre amigos, promoviendo la participación, el compañerismo y el disfrute compartido.

La actividad es organizada por el Complejo Deportivo La Academia y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Ocampo, en el marco de las acciones que impulsan el deporte y los espacios de recreación para niños y familias.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción comunicándose al 3482-629744.