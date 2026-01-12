Villa Ocampo: El Torneo de Fútbol 5 en Arena se reprograma para febrero

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el Torneo de Fútbol 5 en Arena, previsto originalmente para desarrollarse durante el mes de enero en el Club ARNO, será reprogramado para el mes de febrero, debido a que no se alcanzó la convocatoria necesaria para su realización en la fecha anunciada.

Desde el Área de Deportes se tomó esta decisión con el objetivo de garantizar una mayor participación, promover el disfrute pleno de la actividad y asegurar el correcto desarrollo del torneo en un marco competitivo y recreativo.

En los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de realización, así como la reapertura de inscripciones para los equipos interesados en participar.

Se invita a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Villa Ocampo, donde se difundirá toda la información actualizada sobre esta propuesta deportiva de verano.