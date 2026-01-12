Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 12 al 18 de enero de 2026.

MARTES 13:

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 14:

20:00 hs: Misa en el Templo.

JUEVES 15:

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 16:

20:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 17:

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 18: Segundo Domingo durante el año

08:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

SECRETARÍA Y LIBRERÍA PARROQUIAL: Permanecerán cerradas desde el 19 y hasta el 31 de enero. Las intenciones de Misa deberán anotarse con el guía, en las celebraciones del fin de semana, en el Templo.

NOTICIAS PARROQUIALES EN WHATSAPP: Desde la Parroquia se informa que, además de poder obtener noticias parroquiales en Facebook, se habilitó un canal de WhatsApp en el que también se las podrá recibir. Los canales se encuentran en la pestaña “Estados” de dicha aplicación, un poco más abajo. Lo pueden encontrar como “Inmaculada Concepción V.O.” o ingresando al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBeGGf9sBIBsLOOG71U.