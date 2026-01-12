Caída de Maduro: Signo de los tiempos que se vienen

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

La “extracción” de Maduro de Venezuela por parte de Estados Unidos de Norteamérica exacerbó a los extremistas ideológicos e incomodó a los moderados, en un escenario donde para la población no existían términos medios: si para cortarle la cabeza a la Hidra había que recurrir a la fuerza, pues bienvenida sea. Para los dictadores la única negociación conocida es la ostentación de poder. ¿Nace un nuevo Yalta en el mundo?

Pullaro apela a la “institucionalidad”

Desde el sábado pasado en que sólo se limitó a adherir al prudente comunicado de la UCR nacional, el Gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se había mantenido en silencio ante el caso Maduro, esperando quizás el devenir de los acontecimientos.

Sobre el filo de este fin de semana opinó condenando la dictadura chavista en Venezuela, pero de igual modo censurando el uso de la fuerza por parte de EEUU como método para recrear un Estado de Derecho en el país caribeño. Como no podía ser políticamente de otra manera, Pullaro apeló a la “institucionalidad”, aún cuando debe estar persuadido de que para el régimen venezolano el diálogo era imposible y el futuro estaba escrito. Basta solo como muestra de su deseo de eternizarse en el poder a la fuerza, que el régimen chavista desconoció los resultados de las últimas tres elecciones en las que había perdido.



Cómo escribe Carlos Sánchez Berzain en Infobae: “La agenda principal de los dictadores es continuar en el poder, porque esa es la única forma de tener impunidad por los crímenes que acumulan y repiten”.

La relación comercial de Santa Fe con Venezuela supo ser fluida durante los años 2.000, especialmente con exportaciones agroindustriales (leche en polvo, maquinaria, ganado) facilitadas por acuerdos bilaterales y un fideicomiso, pero colapsó a partir de 2017 por la crisis venezolana, dejando deudas millonarias (como las de SanCor, superando los 18 millones de USD), investigaciones judiciales por irregularidades y proyectos inconclusos, afectando gravemente a empresas santafesinas, con pocas perspectivas de recuperación de esos fondos. Hoy es inexistente.

Los libertarios van por mas en el 2026

Quienes no se toman vacaciones son los libertarios santafesinos, que, decididos desde el primer día del 2026 en seguir hostigando a Maximiliano Pullaro con el fin de desgastarlo (y de paso también al intendente de esta capital Juan Pablo Poletti) van por todo a través de uno de sus mecanismos favoritos: las redes, especialmente instagram, hecho advertido por un agudo observador de Unidos.



Los seguidores de Milei en la bota santafesina tienen previsto potenciar un portal de internet creado el año pasado para publicar denuncias (en contra de Pullaro y Poletti) con la finalidad de relegar definitivamente al peronismo al segundo lugar en el podio opositor. El propio Ministro de Obras públicas Lisandro Enrico tuvo que salir sobre finales del 2025 a desmentir acusaciones que se habían deslizado en ese portal.



Con más de 30 concejales electos el año pasado en toda la Provincia, los libertarios van por más con la mira en el año que viene. ¿La gobernación es su meta?, quizás; para ello buscan esmerilar todo lo posible al Gobernador, quien aunque parezca una ironía del destino, tiene a su favor como factor de división en el universo de votantes de LLA a la mismísima Amalia Granata, quien hasta hace poco invitaba a través de sus redes a sumarse a su espacio Somos Vida. Amalia va por Partido propio.



Granata y el libertarismo santafesino son dos polos con la misma intensidad de carga cuyo acercamiento solo podrían producir chispazos, tal como quedó evidenciado durante la Convención Reformadora, de tal manera que difícilmente pudiera haber una sumisión de unos hacia otros, aunque el objetivo sea conquistar la gobernación.



Cuatro concejales libertarios, dos en Villa Constitución y dos en Rafaela, decidieron donar o subastar sus dietas, lo que llevó al Demócrata Progresista presidente del Concejo rafaelino Lisandro Mársico, a acogerse a una resolución aprobada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela del 18 de diciembre de 2025, que les permite a los concejales optar por la reducción de su sueldo. Mársico pasará de percibir actuales $3.947.940 a cobrar $1.197.388.



¿Y si el ejemplo comenzara a desparramarse en cada uno de los cuerpos deliberantes de la Provincia?

Losada no descarta una alianza entre radicales santafesinos y LLA en el 2027

La senadora nacional Carolina Losada no tiene entre sus planes inmediatos cambiar de escudería (algunos escribas políticos la ubican simpatizando con LLA): “las banderas radicales me identifican plenamente”, afirmó quien no es afiliada al Partido (si lo es su hermana Georgina, Secretaria de Comercio Exterior de Pullaro) aunque admite que muchas veces el dogmatismo radical conspira contra el necesario realismo de estos tiempos de “política líquida” (este último concepto lo agregamos nosotros).



Quienes la frecuentan aseguran que no peleará por la intendencia de Rosario el año que viene, y que le seduce renovar la banca para lo cual, afirman “Carolina no es segunda de nadie”.



Sin PASO nacionales, ahí llegará la hora de posicionarse. ¿Para qué hacerlo antes? Nadie muere en las vísperas.

Reforma electoral: el objetivo supremo del gobierno

El año pasado Maximiliano Pullaro tenía como Meca renovar la Carta Magna. Este año la reforma lo sumirá en otra épica: la nueva Ley Electoral; base de su postulación para seguir cuatro años más en el Sillón del Brigadier.

: