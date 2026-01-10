Villa Ocampo: Aprehensión por robo y resistencia a la autoridad

El 9 de enero, siendo las 11:15 horas, en sede de la Comisaría 4ta., radicó denuncia una vecina de Villa Ocampo, quien manifestó que en horas de la mañana personas desconocidas, previo violentar y romper la puerta de acceso a su vivienda, le sustrajeron (03) termos símil Stanley, (01) licuadora y (02) juegos de sartenes marca Tramontina, logrando reconocer al autor del hecho a través de cámaras de seguridad.

Atento a ello, personal policial se constituyó en un domicilio de calle B. Urquiza al 1200, donde fueron atendidos por un masculino mayor de edad, quien respondió de manera agresiva, profiriendo gritos, agravios e incoherencias, adoptando una actitud desafiante y portando un cuchillo en su mano. Ante esta situación, se procedió de inmediato a su aprehensión, siendo trasladado a sede policial.



El hecho fue caratulado prima facie como “Robo y Resistencia a la Autoridad”. Posteriormente, y tras diligencias realizadas por personal policial, se hicieron presentes en dos viviendas de esta ciudad donde el causante habría ofrecido los elementos sustraídos, logrando incautar la totalidad de los bienes denunciados.

Se dio conocimiento de lo actuado a la Defensora en turno y al Fiscal interviniente.