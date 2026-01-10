Créditos Nido: Se completó el sorteo 18 y ya son casi 6.000 los beneficiarios

El primer sorteo de 2026 tuvo más de 45 mil inscriptos, superando el último registro del año pasado. Desde su puesta en marcha por parte del Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM), el programa “viene teniendo un excelente desempeño, lo que habla a las claras del interés que genera esta política social de acceso a la vivienda para todos los santafesinos”, destacaron las autoridades.

Se completó el sorteo Nº 18 de los créditos hipotecarios Nido, una política impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Banco Municipal (BM). En esta ocasión fueron más de 45 mil los santafesinos inscriptos y se sortearon 300 nuevos créditos, que se suman a los 5.558 ya otorgados.



El jueves se habían sorteado los créditos destinados a La Capital y Rosario, mientras que este viernes fue el turno de los restantes 17 departamentos de la provincia. Las jornadas se realizan en Lotería de Santa Fe y se transmiten por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS. Los resultados pueden observarse en la web accediendo al siguiente link: https://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/resultados-sorteos/

Desempeño positivo

El director de Intervención del Hábitat del Gobierno de Santa Fe, Ramsés Medina, valoró que en esta ocasión hubo mil inscriptos más que en diciembre del año pasado, “lo cual habla a las claras del interés que genera esta política social de acceso a la vivienda para todos los santafesinos”.



En ese sentido, expresó que el 2026 “arrancó de forma positiva”, recordando que también el 2025 “fue realmente muy positivo, donde el crédito Nido tuvo preponderancia fundamental en el concierto nacional de créditos, con lo cual nos pone realmente muy contentos”.

Evolución

Medina adelantó también que el presente año llega con mejoras en el programa. “Necesitamos actualizar los datos de la gente que está inscripta, por lo que les va a llegar a todos los inscriptos un correo electrónico del Banco, que es una plataforma nueva que estamos implementando para tratar de acortar los plazos. En cinco o seis minutos pueden ya terminar la respuesta de ese e-mail, y quedan los datos totalmente actualizados”, señaló.



Todos los cambios, que apuntan a mejorar la experiencia del usuario y dar más eficiencia al programa, “se van a ir comunicando paso a paso. No hacen falta que ya lo hagan, tienen que esperar a que les llegue el e-mail, y lo pueden hacer en en cualquier momento. Solo es actualizar datos, porque si hay gente que se ha ha cambiado tal vez su situación laboral, tiene otro empleo, ha cambiado la constitución de su grupo familiar, todas esas cuestiones”, agregó el funcionario.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.



Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Inscripciones

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en https://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/resultados-sorteos/

Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Audio

Video