Sorteo de viviendas en Reconquista: Provincia abre la inscripción hasta el 14 de enero

Los postulantes podrán participar del sorteo de 57 viviendas que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Las unidades forman parte del plan de 212 viviendas que reactivó el gobernador Maximiliano Pullaro luego de que Nación lo abandonara. En una primera etapa, ya se entregaron 34 unidades.

El Gobierno de la Provincia informa a las familias de Reconquista interesadas que hasta el próximo miércoles 14 de enero, inclusive, pueden inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV) para participar del sorteo de 57 nuevas viviendas.



Del mismo modo, las personas que ya se encuentren registradas, deberán actualizar sus datos e información en el Registro. El trámite es personal, gratuito y tiene carácter de declaración jurada. Cabe destacar que los datos deben estar actualizados dentro del último año.



El sorteo de las nuevas unidades habitacionales se realizará el miércoles 4 de febrero a través de la Lotería de Santa Fe, para garantizar transparencia y equidad en la asignación de las viviendas y será transmitido a través de YouTube.



Para participar del sorteo, es condición indispensable que las personas interesadas ingresen al Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV) en https://www.santafe.gob.ar/rdav/



A su vez, los postulantes deben cumplir con los requisitos de integrar un grupo familiar, acreditar residencia o trabajo en Reconquista por un mínimo de dos años, contar con ingresos demostrables, y no ser titular de una vivienda.



El sistema permanecerá abierto hasta el miércoles 14 de enero inclusive, durante todo el día y hasta las 0 horas, tanto para inscribirse como para actualizar datos.



Para más información o consultas, los interesados pueden escribir al correo electrónico [email protected]

Un plan de viviendas que abandonó Nación pero Santa Fe se hizo cargo

Las 57 viviendas que el Gobierno Provincial va a sortear el próximo 4 de febrero forman parte de la segunda etapa del Plan de 212 unidades habitacionales que, al inicio de la gestión del gobernador Pullaro, se encontraba abandonado por la Nación y que la Provincia retomó con una inversión que actualmente supera los 25 mil millones de pesos.



Tras finalizar la primera etapa de la obra, la Provincia sorteó las primeras 34 viviendas en septiembre de 2025 y, con la presencia del gobernador Pullaro, las entregó a las familias beneficiarias un mes después.

El nuevo complejo de 212 viviendas que construye el Gobierno Provincial está ubicado en el predio comprendido por las calles Pasaje Público 72/74, Calle Pública Nº 74, Calle Nº 57 y Calle Nº 63 de Reconquista.



Del total de esas viviendas, 180 corresponden al prototipo de vivienda lineal, de 63 metros cuadrados; 22 son viviendas compactas de 64 metros cuadrados; y las 10 restantes están adaptadas para personas con discapacidad y cuentan con una superficie de 77 metros cuadrados.



Cada vivienda cuenta con instalaciones y conexiones para los servicios de agua potable, pozo absorbente, gas envasado y energía eléctrica. Además, el proyecto incluye obras de infraestructura: veredas peatonales, rampas, red vial, arborización, preparación del terreno para césped, alumbrado público, red eléctrica de baja y media tensión y desagües pluviales.