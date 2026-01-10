La diputada Mancini felicitó a Ingeniero Chanourdie en su 99° aniversario

La Diputada Provincial Maria del Rosario Mancini hacer llegar un afectuoso saludo a toda la localidad de Ingeniero Chanourdie al celebrarse el 99° aniversario de su fundación. Una fecha para reconocer la historia, el trabajo y el compromiso que forjaron la identidad de esta querida localidad del norte santafesino.

Un saludo especial a su presidente comunal Néstor Alejandro Feldmann, a la comisión directiva y a cada vecina y vecino que, con esfuerzo cotidiano, contribuyen al crecimiento y la vida comunitaria del pueblo.

¡Felices 99 Años, Ingeniero Chanourdie!