Santa Fe y Entre Ríos comenzaron a diagramar una ronda de negocios conjunta

Se realizó la primera reunión para delinear las pautas del proyecto que tendrá foco en el consumo masivo e incorporará a pymes y sectores estratégicos de ambas provincias. El objetivo es fortalecer el desarrollo productivo y crear oportunidades de negocios.

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos comenzaron a delinear las pautas y sentar las bases de las rondas de negocios que ambas provincias llevarán adelante con foco en el consumo masivo, incorporando a sectores estratégicos de ambas economías.

El objetivo es fortalecer el desarrollo de sus producciones y generar nuevas oportunidades para empresarios y pymes, consolidando a estas rondas como una política pública que promueve la cooperación interprovincial, impulsa la competitividad y abre nuevas posibilidades de crecimiento para las economías regionales.



“Las rondas de negocios son una herramienta que tenemos ya establecida como una política pública de fomento a la actividad privada, lo hacemos tanto para el comercio interior como con Business Forum, donde traemos compradores de otros paises a negociar con referentes de la producción local”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



En ese marco se desarrolló este martes la primera reunión de trabajo entre los equipos de Comercio Interior de ambos gobiernos, y en un plazo de 15 días quedarán definidos los rubros que integrarán la ronda de negocios que se llevará adelante en instalaciones del Túnel Subfluvial Hernandarias-Sylvestre Begnis, que une a las ciudades capitales de Santa Fe y Paraná.



Sobre esta iniciativa, el secretario de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Rezoaglio dijo que “apenas comenzado el año estamos trabajando con Entre Ríos para fortalecer la economía y el comercio de ambas provincias que ya tienen una vinculación”.

Sinergia

Además, el funcionario explicó que “esta es la primera reunión para trabajar juntos, ya con algunos objetivos concretos”, y mencionó la utilización del Túnel Subfluvial como “espacio para convocar a una ronda de negocios que sea complementaria a ambas economías: las fortalezas de Entre Ríos por un lado, como la industria aviar, cítricos, y otras industrias que se generan y que son fuertes en esa provincia; y pensar en Santa Fe con su industria alimenticia, frigoríficos, molinos harineros, para que ambas provincias puedan potenciar el comercio”.



Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, remarcó “el vínculo muy estrecho de siempre, de toda la vida, somos provincias hermanas”, y valoró el poder “generar en esta reunión de trabajo la primera de muchas acciones que vamos a tener por delante: tener una ronda de negocios, complementar el comercio, las fortalezas de las dos provincias y lograr un entrelazado tanto productivo como comercial un poco más importante, y que realmente potencie la las economías de las provincias”, concluyó.