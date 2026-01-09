Villa Ocampo: Se lanzó el 11º Concurso de Fotografía Digital

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del 11.º Concurso de Fotografía Digital, organizado en el marco de la 13.ª Fiesta Nacional de los Humedales – Jaaukanigás.

El concurso se desarrollará desde el 12 de enero hasta el 27 de enero de 2026 y está dirigido a personas mayores de 18 años, quienes podrán participar utilizando cualquier dispositivo digital.

La propuesta busca promover la mirada artística y el compromiso con el ambiente, poniendo en valor la riqueza natural, cultural y turística del humedal Jaaukanigás a través de la fotografía.

El certamen cuenta con dos categorías:

“Mirada Profesional”, destinada a fotógrafos.

“Mi Jaaukanigás”, dirigida al público en general.

Las temáticas a retratar serán:

Experiencia Jaaukanigás y circuitos ecoturísticos.

Flora, fauna y funga en Jaaukanigás.

Las bases y condiciones completas del concurso, junto con los detalles para participar, se encuentran disponibles en el enlace publicado a continuación, y también disponible en las redes sociales el Municipio:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SsSrPBeuJpZM59C2HcMBhluWEh3Ucb8g

Esta iniciativa forma parte de las actividades que acompañan la 13.ª Fiesta Nacional de los Humedales, reafirmando el compromiso de Villa Ocampo con la promoción del patrimonio natural, la cultura y la participación ciudadana a través del arte.