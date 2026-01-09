Villa Ocampo: Se encuentra activo el programa “Actitud Verano” destinado a personas mayores

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se está llevando a cabo el programa “Actitud Verano”, una propuesta provincial de colonias de vacaciones destinada a personas mayores de 60 años, impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, con el acompañamiento del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo promover el envejecimiento activo, el bienestar integral y la socialización, a través de actividades recreativas y deportivas adaptadas, espacios de encuentro y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 horas, en las instalaciones del Jockey Club, ubicado en Av. San Martín 1650, en un entorno cuidado y seguro especialmente pensado para las personas mayores.

“Actitud Verano” ofrece un espacio de participación, movimiento y disfrute, permitiendo a las y los participantes compartir experiencias, mantenerse activos y mejorar su calidad de vida durante la temporada estival.

Desde el municipio se invita a todas las personas mayores interesadas a sumarse a esta propuesta que reafirma el compromiso del Estado provincial y local con la inclusión, el cuidado y la participación activa de las personas mayores.