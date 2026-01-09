Villa Ocampo: Dos aprehendidos por tenencia de estupefacientes

El jueves 8 de enero, Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte, mientras realizaba patrullaje preventivo por Av. Independencia Nacional y calle Santa Fe, observó a dos personas que circulaban en un ciclomotor, quienes al notar la presencia policial aceleraron su marcha, llamando la atención de los uniformados.

Ante esta situación, se efectuó un seguimiento controlado, logrando darles alcance y detener su marcha. Previo a ser identificados, los individuos intentaron descartarse de varios envoltorios transparentes, arrojándolos al suelo, los cuales contenían una sustancia de color y olor similar a marihuana.

Los involucrados resultaron ser dos jóvenes mayores de edad. Tras la requisa personal, se les secuestraron dispositivos celulares y dinero en efectivo de baja denominación, procediéndose a la aprehensión de ambos masculinos.

Se dio intervención a personal de la PDI, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para marihuana. Los estupefacientes fueron entregados a dicha dependencia.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de dinero en efectivo, el ciclomotor en el que se desplazaban, dos teléfonos celulares y once (11) envoltorios transparentes que contenían marihuana. Se dio conocimiento a la autoridad judicial competente.