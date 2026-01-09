Las Toscas: Se actualiza la Unidad Fija de Impuestos locales

Esta actualización se da debido a que el Concejo Municipal rechazó el proyecto de Ordenanza de Emergencia Económica elevado por el Departamento Ejecutivo, en el cual se preveía suspender aumentos o congelar los valores de los tributos municipales. Al no haberse aprobado dicho proyecto, se debe aplicar lo dispuesto en la Ordenanza Tributaria vigente.

A partir de la fecha y durante todo el primer trimestre de 2026, regirá el nuevo valor de la Unidad Fija (U.F.), unidad de referencia para todas las obligaciones fiscales municipales, conforme a lo establecido en la Ordenanza Tributaria N° 45/23 y modificatorias.

El valor actual de cada Unidad Fija pasa a ser de $242.