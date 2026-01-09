La Provincia realizó el primer procedimiento de ablación de órganos en asistolia controlada del país en 2026

El jueves 8 de enero de 2026, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, se brindaron detalles del procedimiento de ablación de órganos de alta complejidad realizado en las últimas horas, que constituyó el primer operativo del país en 2026 con técnica de asistolia controlada.



La intervención se concretó en ese efector municipal de Rosario, con la coordinación del Ministerio de Salud, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), y posibilitó la realización de trasplantes en tres personas.

El operativo permitió la obtención de un hígado, riñones y tejidos mediante la técnica de asistolia controlada con perfusión normotérmica regional, un procedimiento que se aplicó por primera vez en ese hospital y que requiere equipamiento y logística altamente especializados.

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que se trató del primer proceso de donación en asistolia controlada del año en todo el país, con una ablación multiorgánica, y subrayó que se trata de un procedimiento que demanda una preparación específica de los equipos y una logística compleja. “Es un proceso que necesita una capacidad y una tecnología muy específicas, y una preparación que llevó varios días para que todo salga correctamente”, señaló.

En ese sentido, destacó que si bien durante 2025 se había realizado un procedimiento de características similares en el Hospital Cullen, este operativo marca un hito a nivel nacional en el inicio de 2026. Andrada subrayó además que Santa Fe se ubica entre las provincias líderes en materia de procuración de órganos y que el Heca encabeza los registros a nivel provincial.

La funcionaria remarcó que estas prácticas, ampliamente utilizadas en países de Europa, son el resultado de un proceso de fortalecimiento sostenido del sistema de salud. En ese marco, señaló que “el desarrollo de estas capacidades es posible a partir de una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, de invertir recursos, fortalecer equipos y posicionar a la provincia en estándares de calidad acordes a las mejores prácticas internacionales, para dar respuesta a una lista de espera que no para de crecer”.

El trabajo de los equipos

Por su parte, la directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Andrea Becherucci, puso en valor el trabajo articulado entre el equipo de Terapia Intensiva del hospital y el Cudaio, que permitió identificar al paciente como posible donante y organizar el procedimiento con antelación. Esto hizo posible gestionar con tiempo el equipamiento necesario, como la bomba de perfusión extracorpórea utilizada habitualmente en cirugías cardiológicas, provista por los hospitales Provincial del Centenario y Víctor J. Vilela, además de otros dispositivos específicos.

En la misma línea, el coordinador del Cudaio en el Heca, Emiliano Valtorta, destacó la labor de los equipos médicos, de enfermería y administrativos capacitados para llevar adelante este tipo de donaciones, que no constituyen la forma más habitual de procuración. Explicó que, a diferencia de los procesos tradicionales asociados a muerte encefálica, la asistolia controlada permite ampliar el universo de potenciales donantes y que, en este caso, posibilitó no solo la ablación de riñones sino también la obtención de hígado y tejidos, algo inédito para el hospital.

Ambos coincidieron en que este avance resulta clave para aumentar la disponibilidad de órganos y dar respuesta a las personas que integran la lista de espera. “Nosotros nos enfocamos en salvar la vida del paciente que ingresa al hospital, pero cuando eso no es posible, otras vidas fuera del hospital pueden ser mejoradas o salvadas gracias al trabajo de procuración de órganos”, concluyó Becherucci.

