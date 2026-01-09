Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Mónica Liliana Bais, a los 34 años.
Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.
Sepelio viernes a las 11.30 hs. En Cementerio Municipal. Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Monica Liliana Bais, que en paz descanse.
Cotelvo: Fallecimiento de Mónica Liliana Bais, a los 34 años
