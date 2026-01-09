Cotelvo: Fallecimiento de Mónica Liliana Bais, a los 34 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Mónica Liliana Bais, a los 34 años.

Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.

Sepelio viernes a las 11.30 hs. En Cementerio Municipal. Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Monica Liliana Bais, que en paz descanse.

