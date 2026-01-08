Las Toscas: Se confirmó la muerte por Leptospirosis de Pedro Vicentín

En la mañana del jueves 08 de enero de 2026, se produjo la confirmación por laboratorio de la causa de fallecimiento de Pedro Vicentín de 29 años de edad, con domicilio en Las Toscas. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se definieron medidas preventivas en la localidad, y se recuerdan a la población los cuidados y la importancia de la consulta precoz.

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que se presentó un caso fatal de leptospirosis. Se trata de PEDRO Vicentín de 29 años, que trabajaba como personal permanente de la municipalidad de Las Toscas, que comenzó con síntomas el 29 de diciembre (fiebre, dolor de cabeza, articular, muscular, abdominal, náuseas y vómitos). Realizó una consulta en el Samco local el 31 de diciembre y el 2 de enero requirió internación en el Hospital Central de Reconquista, donde falleció el martes 6. En el proceso de atención se solicitaron muestras que se derivaron al Laboratorio Central de Santa Fe, con resultado positivo para leptospirosis confirmado este jueves.

Con la sospecha del caso, desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se comenzó a trabajar conjuntamente con el área de Zoonosis, la Región de Salud – Nodo Reconquista y la Municipalidad para las acciones que corresponden al diagnóstico de situación ambiental.

En lo que respecta a la situación epidemiológica provincial, durante el año 2025, en la provincia de Santa Fe se confirmaron 24 casos de leptospirosis, de los cuales se registraron 5 personas fallecidas: 2 del Departamento Belgrano, 1 de San Martín, 1 de Departamento Rosario y el joven de Las Toscas, Departamento General Obligado, que por la fecha de inicio de síntomas se incluye como caso en este período.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.

¿Cómo se transmite la leptospirosis?

El contagio se produce por el contacto directo o indirecto con la orina de un animal infectado. «Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas, arroyos (como nadar, pescar, acampar, o realizar deportes náuticos).»

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

La leptospirosis se manifiesta en principio como un cuadro gripal con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. «Luego se puede presentar una segunda fase de mayor gravedad«, alerta la cartera sanitaria.

Las dos fases de la enfermedad son la septicémica y la inmunitaria. La fase septicémica comienza de manera abrupta con dolores de cabeza y musculares intensos, fiebre alta, escalofríos, tos, dolor de garganta, sufusión conjuntival (enrojecimiento de la conjuntiva de los ojos) y, a veces, hemoptisis (expulsión de sangre al toser o escupir). Esta fase dura de 4 a 9 días, precisa el Manual MSD. En tanto, la fase inmunitaria se produce entre los días 6 y 12 de la enfermedad, «cuando los anticuerpos aparecen en el suero; pueden reaparecer la fiebre y otros síntomas, y algunos pacientes desarrollan meningitis».

«El síndrome de Weil es una forma más grave, con ictericia y en general azoemia (niveles elevados de urea y otros compuestos de nitrógeno en la sangre), anemia, alteración de la conciencia y, a veces, manifestaciones hemorrágicas.«

Desde el Ministerio de Salud apuntan que «si se han realizado actividades o tareas de riesgo, ante la aparición de estos síntomas es necesario consultar a un médico en forma inmediata, dado que esta enfermedad puede resultar mortal.»

¿Cómo es el tratamiento para la leptospirosis?

El tratamiento incluye el uso de antibióticos, y es más efectivo cuando es administrado a partir de la primera semana desde el inicio de los síntomas, destacan. Dependiendo de la gravedad, puede ser oral o intravenoso. «En algunos casos, el manejo de un paciente con leptospirosis grave requiere su ingreso en unidad de cuidados intensivos.» El riesgo de contraer leptospirosis aumenta si se producen inundaciones.

¿Cómo se previene la leptospirosis?

Desde el ministerio enumeran una serie de medidas que pueden ayudar a prevenir cuadros de leptospirosis:

✓Evitando la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas, y procurando que los niños no jueguen en charcos o barro.

✓Combatiendo los roedores –principales agentes de contagio- en domicilios y alrededores.

✓Utilizando guantes y botas de goma para realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de baldíos.

✓Manteniendo los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores.

En áreas rurales:

✓Ante la aparición de abortos en los animales de producción, es necesario consultar al veterinario.

✓Es importante usar siempre calzado al caminar sobre tierra húmeda, guantes y botas altas en zonas inundadas o al atravesar aguas estancadas.

✓Usar y guantes cuando se realizan tareas de desmalezado y cosecha.

✓En zonas endémicas, vacunar a los perros y las vacas.

