Villa Ocampo: Horarios de atención en oficinas municipales afectados por el paro de FESTRAM

Se informa a la comunidad que el jueves 8 y el viernes 9 de enero, la atención al público en las oficinas municipales se verá afectada y será parcial debido al paro dispuesto por FESTRAM, en el marco del reclamo por la reapertura de paritarias municipales.

Durante ambas jornadas, el funcionamiento de las dependencias estará sujeto a la adhesión de cada área, garantizándose únicamente los servicios esenciales.

Se solicita a los vecinos y vecinas consultar previamente antes de concurrir a las oficinas municipales.